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111024 г.Москва, ул.Авиамоторная д.50 стр.2.
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«СТАЛЬНОЙ КАНАТ»

Мы благодарим Вас за интерес, проявленный к сайту
Компании «Стальной Канат».

Мы предоставляем такую услугу, как лифты под заказ. Все работы выполняются оперативно и качественно, в четко указные сроки. К нашим услугам относится модернизация, проектирование, осуществление пуско-наладочных работ, монтаж лифта в строящееся здание, оформление лифтовых порталов, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Разработка осуществляется с учетом особенностей и требований, которые высказывают клиенты. Рекомендуем предварительно все обсудить со специалистами, обговорить различные нюансы, которые важны во время установки и проектирования. Таким образом, можно подобрать наиболее подходящий для себя вид лифта.

У нас можно приобрести:

лифты; капитальный ремонт лифтов; модернизацию лифтов; техническое обслуживание лифтов; грузовые лифты отечественного и импортного производства; обрамление лифтовых порталов; установка во вновь строящихся и существующих зданиях; проектирование лифтового оборудования; изготовление, восстановление, дубликаты паспорта лифта; замена лифта и лифтового оборудования

Наши преимущества:

Наша компания имеет в своем штате высококвалифицированных специалистов, которые в самые короткие сроки смогут подобрать для решения Вашей задачи все необходимое оборудование из огромного спектра электротехнической продукции и номенклатуры товара. Лифтовое производство компании «Стальной канат» — это собственное конструкторское бюро, основное наше направления это производство. Мы обладаем большими производственными мощностями и квалифицированными сотрудники, прошедшие аттестацию «Отис». Всё это позволяет нам выполнять полный комплекс работ по монтажу и обслуживанию с гарантией отличного результата и в сжатые сроки. В нашей компании уделяется большое внимание постоянному совершенствованию используемых технологий. Всё используемое оборудование имеет соответствующие сертификаты, а перед установкой подвергается строгому контролю качества. Для постоянных клиентов разработана гибкая системой скидок. Производство компании «Стальной канат» осуществляет поставку оборудования по Москве, а также по Московской области и России.

Каталог продукции и услуг

Пассажирские лифты
Пассажирские лифты
Грузопассажирские лифты
Грузопассажирские лифты
Лифты в частный дом
Лифты в частный дом
Панорамные лифты
Панорамные лифты
Грузовые лифты
Грузовые лифты
Автомобильные лифты
Автомобильные лифты
Лифты AkfaLift
Лифты AkfaLift
Монтаж лифтов
Монтаж лифтов
Модернизация лифта
Модернизация лифта
Ремонт лифтов
Ремонт лифтов
Обрамления лифтовых порталов
Обрамления лифтовых порталов
Замена лифтов
Замена лифтов
Инженерные системы
Инженерные системы
Техническое обслуживание лифтов
Техническое обслуживание лифтов
Почему выбирают нас?
01
Проектируем и Изготавливаем
Наличие собственного производства
02
3 ГОДА
Гарантия на оборудование
03
23 года на рынке
более 1000 положительных отзывов
04
Обслуживание лифтов
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
05
Индивидуальный менеджер
На любом этапе сделки
КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?
3 простых шага
Звонок
Звонок
Договор
Договор
Поставка
Поставка
Оптимальная цена и
гарантия качества

Компания «Стальной Канат» на данный момент, занимает лидирующие позиции на рынке продаж лифтового оборудования по Москве и Московской области, мы нацелены на стремительное развитие непрерывно расширяя направления своей деятельности.

О нашей компании
в цифрах
1154
проверенных поставщиков
729
постоянных оптовых заказчиков
96751
выполненных заказов
4-20
недель от изготовления до сдачи
Санаторий «Южное Взморье»
23.06.2023
Санаторий "Южное Взморье"
Поставка и установка лифта грузоподъемностью 1000 кг в санатории "Южное Взморье" позволило значительно улучшить условия передвижения по зданию как для посетителей, так и для персонала.
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ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ»
25.05.2023
ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ"
В ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ" был успешно осуществлен процесс поставки и установки нового лифта с грузоподъемностью 630 кг на 8 остановок.
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Ярославль, Московский проспект дом 103
23.05.2023
Ярославль, Московский проспект дом 103
В Ярославле, по адресу Московский проспект, дом 103, был установлен новый лифт грузопассажирский для бизнес-центра на 4 этажа, способный перевозить грузы весом до 1000 кг.
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Москва, ул. Нарвская вл.2А
16.04.2023
Москва, ул. Нарвская вл.2А
Новый лифт обладает грузоподъемностью 1000 кг и оснащен 6 остановками, что позволит удобно и быстро перемещать тяжелые грузы между этажами.
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111024 г.Москва, ул.Авиамоторная д.50 стр.2.
8 (800) 700-57-83
+7 (903) 779-84-75

Мы являемся конструкторским бюро, главное направление которого – производство. У нас работают высококвалифицированные сотрудники, имеющий большой опыт и стаж в данной отрасли. Осуществляем продажу лифтов в России по доступным ценам. Выполняем полный комплекс необходимых работ по установке конструкции, а также техническое обслуживание в максимально сжатые сроки. Используем только инновационные технологии, которые постоянно совершенствуем. Оборудование имеет сертификаты, подтверждающие его высокое качество. Также отличается длительным эксплуатационным сроком, надежностью и практичностью.

Пн-Пт с 9:00 до 17:30. Сб-Вс - выходные дни
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