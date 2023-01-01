Специалисты нашей компании изготовят и монтируют обрамление лифта из нержавеющей стали «под ключ». Монтаж выполняется в несколько этапов:

Выезжаем на объект и производим замеры дверного проема. Строгое соответствие геометрических размеров обеспечивает отсутствие зазоров между дверьми и шахтой, дает возможность беспрепятственной работе механизмов.

Выполняем разработку дизайн-проекта. Лифтовой портал должен полностью соответствовать интерьеру помещения.

Производим изделие. Работа выполняется на станках с компьютеризованным управлением, что сводит на «нет» влияние человеческого фактора, повышает точность изделия, увеличивает скорость производства.

Монтируем портал. Опытные специалисты выезжают на место и в строгом соответствии с проектом проводят установку.

Преимущества работы с нами

Наша компания предлагает обрамление лифтовых порталов из нержавеющей стали в разном исполнении по цене производителя. Кроме этого, обратившись к нам, вы получаете возможность приобрести товар с доставкой и монтажом. Естественно, что мы предоставим гарантии на само изделие и на произведенную работу, а наши мастера по возможности выполнят заказ в минимальные сроки.

У нас есть собственное производство в Москве, что гарантирует контроль над качеством в процессе изготовления, а наличие запасных элементов позволяет быстро устранить любую проблему при монтаже. Во время эксплуатации конструкции могут возникать потребности в обслуживании и ремонте, за которым вы можете обращаться к мастерам компании. Мы ценим любых заказчиков, в независимости от объема закупки, практикуем индивидуальную работу с каждым клиентом, реализуем самые сложные проекты.