Обрамления из шлифованной нержавеющей стали
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Специалисты нашей компании изготовят и монтируют обрамление лифта из нержавеющей стали «под ключ». Монтаж выполняется в несколько этапов:
- Выезжаем на объект и производим замеры дверного проема. Строгое соответствие геометрических размеров обеспечивает отсутствие зазоров между дверьми и шахтой, дает возможность беспрепятственной работе механизмов.
- Выполняем разработку дизайн-проекта. Лифтовой портал должен полностью соответствовать интерьеру помещения.
- Производим изделие. Работа выполняется на станках с компьютеризованным управлением, что сводит на «нет» влияние человеческого фактора, повышает точность изделия, увеличивает скорость производства.
- Монтируем портал. Опытные специалисты выезжают на место и в строгом соответствии с проектом проводят установку.
Преимущества работы с нами
Наша компания предлагает обрамление лифтовых порталов из нержавеющей стали в разном исполнении по цене производителя. Кроме этого, обратившись к нам, вы получаете возможность приобрести товар с доставкой и монтажом. Естественно, что мы предоставим гарантии на само изделие и на произведенную работу, а наши мастера по возможности выполнят заказ в минимальные сроки.
У нас есть собственное производство в Москве, что гарантирует контроль над качеством в процессе изготовления, а наличие запасных элементов позволяет быстро устранить любую проблему при монтаже. Во время эксплуатации конструкции могут возникать потребности в обслуживании и ремонте, за которым вы можете обращаться к мастерам компании. Мы ценим любых заказчиков, в независимости от объема закупки, практикуем индивидуальную работу с каждым клиентом, реализуем самые сложные проекты.