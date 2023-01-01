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Обрамления из шлифованной нержавеющей стали

Цена: 20000 руб.    
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Специалисты нашей компании изготовят и монтируют обрамление лифта из нержавеющей стали «под ключ». Монтаж выполняется в несколько этапов:

  • Выезжаем на объект и производим замеры дверного проема. Строгое соответствие геометрических размеров обеспечивает отсутствие зазоров между дверьми и шахтой, дает возможность беспрепятственной работе механизмов.
  • Выполняем разработку дизайн-проекта. Лифтовой портал должен полностью соответствовать интерьеру помещения.
  • Производим изделие. Работа выполняется на станках с компьютеризованным управлением, что сводит на «нет» влияние человеческого фактора, повышает точность изделия, увеличивает скорость производства.
  • Монтируем портал. Опытные специалисты выезжают на место и в строгом соответствии с проектом проводят установку.

 

Преимущества работы с нами

Наша компания предлагает обрамление лифтовых порталов из нержавеющей стали в разном исполнении по цене производителя. Кроме этого, обратившись к нам, вы получаете возможность приобрести товар с доставкой и монтажом. Естественно, что мы предоставим гарантии на само изделие и на произведенную работу, а наши мастера по возможности выполнят заказ в минимальные сроки.

У нас есть собственное производство в Москве, что гарантирует контроль над качеством в процессе изготовления, а наличие запасных элементов позволяет быстро устранить любую проблему при монтаже. Во время эксплуатации конструкции могут возникать потребности в обслуживании и ремонте, за которым вы можете обращаться к мастерам компании. Мы ценим любых заказчиков, в независимости от объема закупки, практикуем индивидуальную работу с каждым клиентом, реализуем самые сложные проекты.

Обрамление лифтовых порталов схема
Обрамления лифтовых порталов из шлифованной нержавеющей стали
Обрамления из шлифованной нержавеющей стали
Форма заявки
Обрамления из шлифованной нержавеющей стали

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111024 г.Москва, ул.Авиамоторная д.50 стр.2.
8 (800) 700-57-83
+7 (903) 779-84-75

Мы являемся конструкторским бюро, главное направление которого – производство. У нас работают высококвалифицированные сотрудники, имеющий большой опыт и стаж в данной отрасли. Осуществляем продажу лифтов в России по доступным ценам. Выполняем полный комплекс необходимых работ по установке конструкции, а также техническое обслуживание в максимально сжатые сроки. Используем только инновационные технологии, которые постоянно совершенствуем. Оборудование имеет сертификаты, подтверждающие его высокое качество. Также отличается длительным эксплуатационным сроком, надежностью и практичностью.

Пн-Пт с 9:00 до 17:30. Сб-Вс - выходные дни
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