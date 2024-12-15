8 (800) 700-57-83
Мы предоставляем такую услугу, как лифты под заказ. Все работы выполняются оперативно и качественно, в четко указные сроки. К нашим услугам относится модернизация, проектирование, осуществление пуско-наладочных работ, монтаж лифта в строящееся здание, оформление лифтовых порталов, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Разработка осуществляется с учетом особенностей и требований, которые высказывают клиенты. Рекомендуем предварительно все обсудить со специалистами, обговорить различные нюансы, которые важны во время установки и проектирования. Таким образом, можно подобрать наиболее подходящий для себя вид лифта.

У нас можно приобрести:

лифты; капитальный ремонт лифтов; модернизацию лифтов; техническое обслуживание лифтов; грузовые лифты отечественного и импортного производства; обрамление лифтовых порталов; установка во вновь строящихся и существующих зданиях; проектирование лифтового оборудования; изготовление, восстановление, дубликаты паспорта лифта; замена лифта и лифтового оборудования

Наши преимущества:

Наша компания имеет в своем штате высококвалифицированных специалистов, которые в самые короткие сроки смогут подобрать для решения Вашей задачи все необходимое оборудование из огромного спектра электротехнической продукции и номенклатуры товара. Лифтовое производство компании «Стальной канат» — это собственное конструкторское бюро, основное наше направления это производство. Мы обладаем большими производственными мощностями и квалифицированными сотрудники, прошедшие аттестацию «Отис». Всё это позволяет нам выполнять полный комплекс работ по монтажу и обслуживанию с гарантией отличного результата и в сжатые сроки. В нашей компании уделяется большое внимание постоянному совершенствованию используемых технологий. Всё используемое оборудование имеет соответствующие сертификаты, а перед установкой подвергается строгому контролю качества. Для постоянных клиентов разработана гибкая системой скидок. Производство компании «Стальной канат» осуществляет поставку оборудования по Москве, а также по Московской области и России.

Каталог продукции и услуг

Пассажирские лифты
Грузопассажирские лифты
Лифты в частный дом
Панорамные лифты
Грузовые лифты
Автомобильные лифты
Лифты AkfaLift
Монтаж лифтов
Модернизация лифта
Ремонт лифтов
Обрамления лифтовых порталов
Замена лифтов
Инженерные системы
Техническое обслуживание лифтов
Почему выбирают нас?
01
Проектируем и Изготавливаем
Наличие собственного производства
02
3 ГОДА
Гарантия на оборудование
03
25 лет на рынке
более 1000 положительных отзывов
04
Обслуживание лифтов
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
05
Индивидуальный менеджер
На любом этапе сделки
КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?
3 простых шага
Звонок
Договор
Поставка
Оптимальная цена и
гарантия качества

Компания «Стальной Канат» на данный момент, занимает лидирующие позиции на рынке продаж лифтового оборудования по Москве и Московской области, мы нацелены на стремительное развитие непрерывно расширяя направления своей деятельности.

О нашей компании
в цифрах
1154
проверенных поставщиков
731
постоянных оптовых заказчиков
98531
выполненных заказов
4-20
недель от изготовления до сдачи
Замена больничного лифта в ГАУЗ СО ОДКБ
15.12.2024
Замена больничного лифта в ГАУЗ СО ОДКБ
Что изменится с установкой нового лифта? Новый лифт, установленный в Областной детской клинической больнице, отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта.
Подробнее
Замена двух лифтов в РОСБИОТЕХе на ул. Полбина
27.11.2024
Замена двух лифтов в РОСБИОТЕХе на ул. Полбина
Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ), расположенный по адресу Москва, ул. Полбина, д. 35, стал на шаг ближе к современности благодаря началу процесса замены двух лифтов в своем главном корпусе.
Подробнее
Замена лифтов в РОСБИОТЕХ
21.11.2024
Замена лифтов в РОСБИОТЕХ
В РОСБИОТЕХе решили одну, казалось бы, простую, но на самом деле очень важную задачу - замену лифтов, в здании на улице Панфилова. Может показаться: ну и что такого? Однако за этим стоит не просто очередной ремонт, а реальная забота о безопасности и комфорте студентов и сотрудников.
Подробнее
ГБУЗ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
07.10.2024
ГБУЗ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Замена лифта была осуществлена с применением передовых технологий и материалов, что позволило значительно повысить грузоподъемность и скорость транспортировки грузов.
Подробнее
Мы являемся конструкторским бюро, главное направление которого – производство. У нас работают высококвалифицированные сотрудники, имеющий большой опыт и стаж в данной отрасли. Осуществляем продажу лифтов в России по доступным ценам. Выполняем полный комплекс необходимых работ по установке конструкции, а также техническое обслуживание в максимально сжатые сроки. Используем только инновационные технологии, которые постоянно совершенствуем. Оборудование имеет сертификаты, подтверждающие его высокое качество. Также отличается длительным эксплуатационным сроком, надежностью и практичностью.

Пн-Пт с 9:00 до 17:30. Сб-Вс - выходные дни
