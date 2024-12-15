«СТАЛЬНОЙ КАНАТ» Мы благодарим Вас за интерес, проявленный к сайту

Компании «Стальной Канат».

Мы предоставляем такую услугу, как лифты под заказ. Все работы выполняются оперативно и качественно, в четко указные сроки. К нашим услугам относится модернизация, проектирование, осуществление пуско-наладочных работ, монтаж лифта в строящееся здание, оформление лифтовых порталов, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Разработка осуществляется с учетом особенностей и требований, которые высказывают клиенты. Рекомендуем предварительно все обсудить со специалистами, обговорить различные нюансы, которые важны во время установки и проектирования. Таким образом, можно подобрать наиболее подходящий для себя вид лифта.

У нас можно приобрести:

лифты; капитальный ремонт лифтов; модернизацию лифтов; техническое обслуживание лифтов; грузовые лифты отечественного и импортного производства; обрамление лифтовых порталов; установка во вновь строящихся и существующих зданиях; проектирование лифтового оборудования; изготовление, восстановление, дубликаты паспорта лифта; замена лифта и лифтового оборудования

Наши преимущества:

Наша компания имеет в своем штате высококвалифицированных специалистов, которые в самые короткие сроки смогут подобрать для решения Вашей задачи все необходимое оборудование из огромного спектра электротехнической продукции и номенклатуры товара. Лифтовое производство компании «Стальной канат» — это собственное конструкторское бюро, основное наше направления это производство. Мы обладаем большими производственными мощностями и квалифицированными сотрудники, прошедшие аттестацию «Отис». Всё это позволяет нам выполнять полный комплекс работ по монтажу и обслуживанию с гарантией отличного результата и в сжатые сроки. В нашей компании уделяется большое внимание постоянному совершенствованию используемых технологий. Всё используемое оборудование имеет соответствующие сертификаты, а перед установкой подвергается строгому контролю качества. Для постоянных клиентов разработана гибкая системой скидок. Производство компании «Стальной канат» осуществляет поставку оборудования по Москве, а также по Московской области и России.